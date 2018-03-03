В Минэнерго рассказали о ситуации с газоснабжением Украины

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко заявила, что снижения давления в газотранспортной системе Украины не произошло.

Об этом свидетельствует публикация замглавы Минэнергоугля в Facebook.

«Вчера в течение дня снижение давления не произошло. Сейчас оно не критично для обеспечения газом украинских потребителей. Украинцы должны оставаться в тепле и комфорте – это приоритет», – пишет Бойко.

При этом она подчеркнула, что «Газпром» не выполняет свои обязательства.

«Фактически «Газпром» продемонстрировал, что он не готов выполнять решения европейских арбитров и нарушает контракты. Украина, напротив, является надежным, предсказуемым и законопослушным партнером. Мы последовательны», – резюмировала Бойко.

Как сообщал «Обозреватель», ранее «Газпром» заявил о своем решении не начинать поставки голубого топлива в Украину и вернул полученную предоплату.

Также российский монополист на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам с целью демонстрации того, что Украина якобы является ненадежным транзитером.

После этого «Газпром» заявил о разрыве контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» о поставке и транзите природного газа.





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