В Минэкономики спрогнозировали среднегодовой курс доллара на три года — Минфин

Согласно базовому макропрогнозу Кабмина, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 грн/$. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель-2020 ожидалось, что курс составит 28,85 грн/$.

Прогноз курса на три года

Правительство прогнозирует, что среднегодовой курс e 2020 году составит 27 грн/$, в 2021 году — 29,1 грн/$, в 2022 году — 29,3 грн/$, в 2023 году — 29,5 грн/$.

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Что еще прогнозируют в МЭРТ

Министерство экономики 14 августа обнародовало правительственный прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

По базовому сценарию Кабмин предполагает восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией covid-19 в 2020 году, и прогнозирует:

рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% в 2022 году и 105,3% в 2023 году;

средневзвешенный уровень минимальной зарплаты в 2021 году — 6250 грн, в 2022 году — 6700 грн, в 2023 году — 7176 грн.

увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников — на уровне 12,1% в 2021 году, 6% в 2022 году и 5,1% в 2023 году;

уровень безработицы в 2021 году — 9,2%, в 2022 году — 8,5%, в 2023 году — 8%;

рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году;

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