В Минэкономики анонсировали обновление макропрогноза на 2020 год | Экономика | Деньги

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины к 1 марта подготовит и предоставит Министерству финансов обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год.

Об этом сообщает в пятницу, 14 февраля, УНИАН со ссылкой на комментарий Минэкономики, пересмотр прогноза текущего года является стандартной процедурой в рамках подготовки прогноза на новый трехлетний период — 2021-2023 годы.

«Обязательным является уточнение базы прогноза, то есть, ожиданий на текущий 2020 год. 1 марта Минэкономики предоставит Минфину ориентировочные основные прогнозные макропоказатели на 2021-2023 годы в рамках подготовки очередной Бюджетной декларации. Они будут базироваться на актуальной информации о текущей социально-экономической ситуации», — говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что прогнозные макропоказатели будут опубликованы после одобрения правительством.

Как мы писали раньше, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины допускает изменение макроэкономического прогноза курса гривни к доллару.

Еще мы писали, что осень 2019 года в Минэкономики представили обновленный макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на следующий год составляет 27 гривень за доллар.

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