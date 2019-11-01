В МИД РФ возмутились из-за высказанной НАТО поддержки Украины — новости политики

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Захарова заявляет, что Альянс «продолжает вести себя деструктивно».
Захарова прокомментировала военную поддержку Украины со стороны НАТО / фото УНИАН
В МИД РФ возмущены поддержкой Украины со стороны НАТО.
Об этом говорится в комментарии официального спикера МИД России Марии Захаровой.
«Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Альянс «продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что «НАТО всегда будет на вашей стороне».
Захарова назвала военную поддержку Украины со стороны НАТО «дестабилизирующей и провоцирующей».
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«Цель визита натовцев ясна: поощрить евроатлантические устремления Киева в духе решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года», — отметила она.
При этом Захарова подчеркнула, что вести дела, как обычно, с Россией «невозможно до тех пор, пока НАТО в своей политике и военном строительстве будет руководствоваться не интересами общеевропейской безопасности, а следовать логике «холодной войны», в том числе путем раздувания несуществующей «угрозы с Востока».
«Решение современных проблем безопасности заключается не в том, чтобы примкнуть к какому-либо кругу избранных, а в необходимости диалога между всеми. Натоцентричность западных подходов только осложняет и без того непростую обстановку на Европейском континенте», — утверждает Захарова.
Как сообщал УНИАН, 30-31 октября в Украине с визитом находился Североатлантический совет Организации североатлантического договора во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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