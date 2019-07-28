В МИД отреагировали на визит Медведева в оккупированный Крым — новости политики

цей матеріал доступний українською

В МИД заявили, что попытки российской стороны интерпретировать такие визиты как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении РФ нормами международного права.

Здание МИД Украины / REUTERS

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства России Дмитрием Медведевым во временно оккупированную РФ Автономную Республику Крым сегодня.

Читайте такжеОккупанты запустили в Крыму автобусный маршрут от Симферополя до админграницы с Херсонской областью

Об этом сообщается на сайте МИД.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства Российской Федерации Д.Медведевым во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь, который состоялся 28 июля», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что этот «визит» происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель визита — участие в параде оккупационного флота России, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает АР Крым и г. Севастополь.

«Попытка российской стороны интерпретировать подобные «визиты» в Украине как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права, ее обязательств по двусторонним и многосторонним договорам», — добавили в МИД.

В ведомстве обратили внимание на то, что вся полнота ответственности за негативные для этой территории последствия от временного присутствия на Крымском полуострове российских оккупационных администраций, в соответствии с нормами международного права, возлагается на Россию как государство-оккупант.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник