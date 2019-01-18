В мэрии Днепра проводят обыски — новости политики украины — последние свежие политические новости мира — УНИАН

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Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств.

СБУ проводила обыски в горсовете Днепра / фото dniprograd.org

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры проводят обыски в здании городского совета Днепра.

Эту информацию подтвердили в прокуратуре Днепропетровской области, сообщает Радио Свобода.

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По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств.

«Именно в рамках этого уголовного производства правоохранительными органами проводятся обыски в горсовете Днепра. В материалах производства имеется информация о том, какого подразделения горсовета это касается, но мы пока эту информацию не обнародовали. После проведения определенных следственных действий мы сможем сказать больше», – сказала пресс-секретарь прокуратуры области Александра Сараева.

Как сообщал УНИАН,9 января НАБУ проводило обыски в горсовете Белой Церкви.

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