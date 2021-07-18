В Мелитополе сгорела квартира мэра в коттеджном городке

15 июля в Мелитополе произошел пожар в коттеджном городке, где были квартиры мэра Мелитополя Ивана Федорова и нардепа от Мелитопольского района – Сергей Минько.

Мэр Мелитополя, Иван Федоров, подтвердил эту информацию.

Известно, что горела крыша в двухэтажном жилом доме по ул. Кизиярского, 48. Пламя охватило 450 кв м. Сгорело девять квартир. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации пожара было задействовано 35 спасателей и семь пожарных машин.

На месте происшествия, кроме спасателей, работавших СБУ и полиция. По факту пожара правоохранители открыли уголовное производство. В Нацполиции сообщают, что рассматривают несколько причин возникновения пожара, в частности, короткое замыкание или поджог.

Напомним, в 2020 году Иван Федоров победил на выборах мэра Мелитополя-2020 с поддержкой 60,83% жителей города.

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