В Мажилисе презентовали законопроект, направленный на развитие бизнеса в Казахстане

Главное фото: архив BNews.kz

Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций в сферу торговли.

Законопроект по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности презентовал в Мажилисе Парламента РК вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов, передаёт корреспондент BNews.kz.

«Сегодня электронная коммерция выступает дополнительном инструмента позволяющим бизнесменам продавать свой товар на внутреннем и внешнем рынках. Для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих электронную торговлю, снижены ставки КПН и NDPI на 100%. Сегодня зарегистрировано порядка 300 организаций, осуществляющих онлайн торговлю. Их товарооборот вырос по сравнению с прошлым годом в 2 раза. В рамках законопроекта для развития электронной торговли предлагается упростить таможенное декларирование, используя почтовые документы в качестве декларации. Вводится понятие электронной коммерции, которая включает не только реализацию товара, но и работ и услуг. Также на законодательном уровне даётся определение предоставляющим полный спектр логистических услуг для электронной торговли. На проекте также предусмотрены нормы, направленные на раскрытие характеристик товаров, условия возврата товаров и другое», — рассказал Айбатыр Жумагулов.

Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций в сферу торговли, удовлетворения потребностей населения в товарах повседневного спроса, защиту интересов социально уязвимых слоёв населения, развитие электронной формы торговли, в том числе в части: улучшения условий для развития бизнеса; развития электронной коммерции за счёт развития электронных торговых площадок; обеспечения дальнейшего роста и устойчивого развития биржевой торговли как важной составной части электронной торговли в Казахстане.

Также законопроектом предусмотрена стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары; защита прав потребителей в торговле и улучшения налогового администрирования; осуществление торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза; применение третьими странами специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении казахстанских товаров; обеспечение законного оборота товаров на территории Казахстана.

«Вводится понятие рыночной цены, прайс-цены, сформированной часто в результате конкуренции объектов бизнеса свободного доступа субъектов бизнеса к биржевой торговле. Отключается режим классического аукциона, который не обеспечивает равноправной состязательности всех участников биржи. Исключается дублирование по входу в предпринимательскую деятельность для дилеров и брокеров», — добавил вице-министр.

В этой связи в законопроекте предлагается усилить существующие взаимодействия между товарными биржами с одной стороны и брокерами — с другой. Для исключения злоупотреблений товарных бирж при аккредитации брокеров и дилеров предлагается усилить государственный контроль непосредственно за товарными биржами.

«Большое внимание уделяется торговли в агропромышленном комплексе. Для улучшения доступа отечественных производителей к торговым сетям, законопроектом предусматривается запрет на установление ретро-бонусов на реализацию социально значимых товаров. Предусмотрена норма по поведению большой гибкости для стабилизационных фондов. В частности, расширяются полномочия СПК по самостоятельному определению времени и количество закупаемых товаров, а также способов его дальнейшей реализации. Предусмотрена правовые основания для создания современной инфраструктуры хранения и доставки продовольственных товаров. Вводится понятие функционал и оптово распределительных центров для продовольственных товаров», — рассказал Жумагулов.

По данным Министерства национальной экономики РК, принятие данного законопроекта не потребует привлечения дополнительных финансовых затрат и средств государственного бюджета, связанных с его реализацией.

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