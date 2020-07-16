в Македонии огласили результаты парламентских выборов — Новости политики, Новости Европы — EADaily

Согласно первым официальным данным Государственной избирательной комиссии Северной Македонии, с минимальным отрывом от ближайшего соперника на парламентских выборах лидирует коалиция «Можем», состоящая из правящего Социально-демократического союза Македонии (СДСМ) и албанской партии БЕСА, сообщает македонский портал Press 24.

В новом составе македонского парламента коалиция «Можем», возглавляемая СДСМ экс-премьера Зорана Заева, получит 46 депутатских мандата. Ее основной оппонент, оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ, получит 44 мандата, крупнейшая албанская партия Демократический союз за интеграцию (ДУИ) будет представлена 15 депутатами, «Альянс за албанцев» получит 12 мест в парламенте, у партии «Левица» 2 мандата, у Демократической партии албанцев (ДПА) будет одно депутатское кресло. Остальные девять партий и блоков, принимавших участие в выборах, не прошли ценз.

Места для голосования в Северной Македонии закрылись вчера в 21 час по местному времени, к утру ГИК успел обработать данные с 3421 участка из 3480.

В процентном соотношении голоса избирателей на парламентских выборах в Северной Македонии распределились следующим образом: Коалиция «Можем» (СДСМ и БЕСА) — 36,12%, ВМРО-ДПМНЕ — 34,85%, ДУИ — 11,3%, «Альянс за албанцев» — 8,57%, «Левица» — 4,16%, у ДПА — 1,52%.



Иллюстрация: sdk.mk

По данным ГИК, в выборах приняло 923 тыс. граждан, имеющих право голоса, явка избирателей составила 51%. Первые результаты уже опубликованы на официальном сайте ГИК Северной Македонии, который, как сообщил глава македонского госизбиркома Оливер Дерковски, ночью подвергся хакерской атаке и некоторое время был недоступен для пользователей.

Источник