В магазине штор на Донетчине разоблачили подпольное производство боеприпасов

В городе Краматорск Донецкой области правоохранители обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов и двух производителей, 32 и 43 лет

Об этом сообщаает «ДС» в пресс-службе полиции Донецкой области.

Отмечается, что задержанные являются «фанатами оружия и заядлыми охотниками».

По информации полиции, злоумышленники арендовали на местном рынке помещение, где находился магазин штор. За стеной, в потайной комнате, мужчины собирали патроны, подгоняя калибр под современную охотничье оружие иностранного производства.

В производстве мужчины использовали стреляные гильзы и «реставрировали» их. Покупателей находили через интернет.

В ходе обысков в мастерской, дома и в гараже полицейские изъяли не только нелегальную продукцию и инструменты для ее изготовления, но и боевое оружие — незарегистрированный карабин, гранату к подствольному гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается. Незаконно изготовленный товар проверят баллистики — использовались ли эти патроны для совершения преступлений. Также устанавливается круг покупателей нелегальных боеприпасов.

Задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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