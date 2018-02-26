«В любом списке чувствую себя неуютно. И в «Форбсе» тоже»

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Венчурный инвестор Леонид Богуславский

Максим Стулов / Ведомости

По оценке Forbes, основатель инвестиционной компании ru-Net заработал на венчурных инвестициях $1,1 млрд – достаточно, чтобы попасть в кремлевский список. Пока он этим не обеспокоен – надеется, что репутация бизнесмена, не связанного с властью, позволит ему сохранить статус-кво на Западе. Богуславский инвестирует в технологии 17 лет, а занимается ими всю жизнь. Сын литератора Зои Богуславской и пасынок поэта Андрея Вознесенского не стал гуманитарием, пошел по стопам отца – инженера, ученого Бориса Кагана, выбрал прикладную математику и в 1976 г. опубликовал в американском научном журнале первую статью по компьютерной тематике.

Богуславский инвестирует в интернет, онлайновые потребительские и медицинские сервисы, а в последнее время – в спортивные проекты. Спортом занимается много и потому в 66 лет в прекрасной форме. Гордится, что в прошлом году проехал на Майорке одну из самых тяжелых однодневных велогонок Mallorca312: это 312 км с общим набором высоты 5050 м. Увлекся триатлоном – создал компанию, которая проводит соревнования по всему миру, контракты на участие в первый же год подписали представители мировой элиты этого вида спорта.

В разговоре с «Ведомостями» выяснилось, что, принимая решение инвестировать, математик Богуславский больше доверяет своему чутью, чем расчетам.

– Как вы себя чувствуете в кремлевском списке?

– В любом списке, кроме старт-листа на соревнованиях, чувствую себя неуютно. И в «Форбсе» тоже.

– Если серьезно – есть опасения, что это скажется на вашем бизнесе?

– Надеюсь, что не скажется.

– Что про сам список думаете и последствиях?

– Я думаю, те, кто его составлял, захотели превратить это в фарс. В списке бизнесменов есть люди, которые свой капитал заработали вообще не в России и без помощи власти, но сохранили гражданство РФ. Формально перечислили всех граждан РФ, попавших в прошлом году в глобальный список Forbes. Это те, у кого, по мнению журналистов Forbes, состояние $1 млрд и больше. И назвали всех олигархами, хотя многие таковыми по определению не являются, их бизнес не связан с властью. Сейчас выходит новый рейтинг Forbes, и ряд бизнесменов прошлогоднего рейтинга в него не войдет, но появятся другие, в том числе из России. Что, и кремлевский список будет меняться каждый раз?

И хотя сам по себе этот список не является санкционным, возможно, будут зарубежные партнеры, финансовые институты, которые не захотят разбираться по существу. Они будут иметь дело с другими странами и другими людьми, чтобы избежать каких-либо рисков. И даже если ложечки найдутся, осадок все равно останется.

– Вас западные инвесторы спрашивают, связаны ли вы как-то с государством и есть ли в ваших компаниях, фондах государственные деньги?

– Спрашивали, когда мы только вышли в 2011 г. на международный инвестиционный рынок. Сейчас практически не задают этих вопросов, потому что у меня уже есть на рынке история – и она известная и прозрачная.

– А что значит «прозрачная»?

– Понятно, как заработаны деньги с нуля, откуда взялся капитал достаточно приличный, чтобы осуществлять инвестиции.

– Вообще по мере развития событий – панамское досье, история с Касперским и т. д. – все больше осложнений в российско-американских отношениях. Увеличилось ли недоверие к русским деньгам – и в частности, в Кремниевой долине?

– Раньше вопрос был не о доверии к деньгам, а о ценности конкретного инвестора с российскими корнями. И если у инвестора хорошая репутация и он, кроме денег, может добавить еще ценности за счет предпринимательского опыта, связей, знания новых рынков, то такой российский инвестор вполне конкурентен и в Кремниевой долине. Сейчас возникла ситуация, при которой надо защищать «санкционную чистоту» денег. Это добавляет проверок в банках. Больше стало формальных запросов. На них надо подробно отвечать. Коллеги говорят, что кое-где не открывают счета, требуют закрыть действующие. Объяснение: мы закрываем все «русские» счета. У нас такого пока не было, но может и нам прилететь.

Хороший выдался год



– Каким был прошлый год для вашего бизнеса?

– Хороший год: 14 инвестиционных сделок, очень большое IPO на 4,5 млрд евро компании DeliveryHero; запуск компании Super League Triathlon (Суперлига триатлона) – большой международный медийно-спортивный проект с российскими корнями; предложение войти в наблюдательный совет Сбербанка – мне позвонил Герман Греф, с которым я никогда раньше не встречался.

– Правда?

– Правда. Поэтому очень неожиданно было: «Здравствуйте, Леонид Борисович, это Герман Оскарович…» Сейчас в наблюдательном совете я, наверное, единственный инвестор-предприниматель среди государственных управленцев. Ни с кем из них я раньше тоже не был знаком.

– А в свете последних событий ваше сотрудничество с госбанком, который находится под санкциями, не может негативно повлиять на отношение к вам на Западе?

– Во-первых, Сбербанк все-таки не госбанк в традиционном понимании, поскольку управляется он в хорошем смысле «бизнесово», и это известно всему миру. И всем известно, насколько банк продвинулся в технологиях. Во-вторых, санкции наложены только на некоторые конкретные транзакции, а не на руководство. Поэтому никакого негатива нет. Только опять же добавились запросы от наших западных контрагентов. А наши разъясняющие ответы их полностью удовлетворяют.

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