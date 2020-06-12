В Лондоне статую Черчилля закрыли футляром от «борцов с расизмом»

Мэр Лондона Садик Хан распорядился закрыть защитной конструкцией мемориал павшим в Первой мировой войне, статую Уинстона Черчилля и другие знаковые памятники, чтобы сберечь их от повреждения протестующими, которые в эти дни «захватили» британскую столицу. Об этом пишет британская Daily Mail.

Закрыть Черчилля колпаком посоветовал мэру премьер-министр Британии Борис Джонсон. В прошлые выходные на памятнике «величайшему» британскому лидеру времён Второй мировой войны Уинстону Черчиллю появилась надпись: «Был расистом». А в другом случае протестующие Black Lives Matter попытались поджечь британский флаг на памятнике, возведённом в честь британцев, которые погибли в Первой мировой войне.

В ответ британские ультраправые группировки пообещали провести свои акции, чтобы защитить памятники, находящиеся на Парламентской площади. Узнав об этом, движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») отменило запланированную ранее акцию протеста в лондонском Гайд-парке, поскольку «многие группы ненависти» угрожают безопасности тысяч сторонников движения, собиравшихся принять участие в этом мероприятии. Тем не менее другие антирасистские группы всё ещё намерены провести свои акции протеста в центре Лондона, среди них и движение «Антифашисты поддерживают Black Lives Matter».

На этом фоне британское правительство рассматривает вопрос о введении новых правил, которые предусматривают возможностью быстрого правосудия — всего в течение 24 часов — для протестующих, напавших на полицейских, совершивших акт вандализма или нанёсших уголовно наказуемый ущерб.



«Был расистом». Иллюстрация: dailymail.co.uk

Как напоминает Daily Mail, «антирасистские протесты» вспыхнули в мире после того, как в США полицейские убили Джорджа Флойда (46-летнего негра-рецидивиста из Миннеаполиса. — прим. EADaily ). Эти массовые выступления спровоцировали в Соединённом Королевстве дискуссию по поводу имперского прошлого Великобритании и по поводу исторических фигур, ассоциируемых с рабством и расизмом. 7 июня активисты в Бристоле повалили статую английскому филантропу и парламентарию XVII века Эдварду Колстону, который в своё время занимался работорговлей. Монумент сбросили в городскую гавань.

Как сообщало EADaily , в нескольких городах США протестующие сбросили с постаментов или разбили памятники первооткрывателю Америки, испанскому мореплавателю Христофору Колумбу, «поскольку с него началось угнетение коренных народов» континента.

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