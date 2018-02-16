В Литве на год выключили «РТР-Планету»: EADaily

Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию на год лишила права выхода в эфир российский телеканал «РТР-Планета». Об этом заявил председатель регулятора Эдмундас Вайтекунас, информирует ТАСС.

По его словам, Комиссия пришла к выводу, что в ряде телепередач присутствует «информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны». Нарушения закона, добавил Вайтекунас, были выявлены в высказываниях участников дискуссионных программ «РТР-Планеты». Глава регулятора добавил, что нарушения носят систематический характер, поэтому к телеканалу решили применить более жесткие санкции, чем ранее. Напомним, что в 2015 и 2016 годах ретрансляцию «РТР-Планеты» в Литве уже приостанавливали — каждый раз на три месяца.

Ранее руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил, что «РТР-Планета» не будет по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы цензурировать свой эфир. «Де-факто литовская сторона ожидает от нас, что мы будем цензурировать наши ток-шоу и убирать оттуда фрагменты, которые Литве могут казаться оскорбительными, разжигающими рознь и пропагандирующими войну. Но это ток-шоу, это прямой эфир, мнение участников передачи может совпадать, а может не совпадать с редакционной политикой ВГТРК, но, что самое главное, в редакционной политике ВГТРК начисто отсутствует политическая цензура в отношении приглашенных гостей, да и вообще в целом в отношении программ», — заявил Федоров.

По его мнению, требования Литвы «лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом» и вне европейских ценностей. Он назвал эти требования «скрытой попыткой оградить литовское население от той информации, которая идет от России». Федоров подчеркнул, что по фактам опровергнуть российское телевидение невозможно.





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