В Лавре на выставке заметили Путина

На выставке на территории Киево-Печерской лавры, выставили фото президента России Владимира Путина

Об этом написал пользователь Александр Куликовский в Facebook, сообщает «ДС».

«Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре). Выставка ко Дню крещения Руси, в которой пропагандируют убийцу и мирового террориста Путина», — написал он, пообещав наслать туда силовиков.

Впоследствии пользователь сообщил, что организаторы убрали все фото с Путиным. Однако он пообещал с участием правоохранителей разобраться с этой ситуацией.

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