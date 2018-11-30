В Лаборатории Касперского дали прогноз по криптовалютам на 2019 год — SEGODNYA

Сегодня, 04:26

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Эксперты заявили, что существует ограниченная аудитория, которая интересуется криптовалютами



Фото: pixabay.com

В 2019 году цена биткоина не вернется к декабрьским значениям, а использование блокчейна за пределами криптоиндустрии значительно снизится. Такой прогноз озвучили специалисты «Лаборатории Касперского» в новом докладе.

«Мы ожидает, что тенденция использования блокчейна в конечном итоге будет определяться людьми, а не технологическими возможностями. Пользователи приходят к выводу, что блокчейн имеет узкую область применения и большинство попыток имплементировать технологию в различные сектора не оправдано», — говорится в отчете.

Говоря о цене биткоина, эксперты «Лаборатории Касперского» заявили: «Мы считаем, что существует ограниченная аудитория, которая интересуется криптовалютами, и как только этот предел будет достигнут, цена не будет повышаться».

Специалисты также предположили, что в 2019 году популярность криптовалют как средства платежей будет только снижаться. Подкрепляя свое мнение, они назвали результаты внедрения криптовалютных платежей в 2017 году. Тогда многие поставщики товаров и услуг объявили о начале приема криптовалют, однако в дальнейшем наблюдалось снижение популярности этого предложения из-за больших комиссий, медленных переводов и отсутствия спроса.

«Использование криптовалют в реальном бизнесе не имеет смысла», — резюмировали аналитики.

Напомним, известный венчурный инвестор Тим Дрейпер, ранее предсказавший взлет биткоина до $250 000 к 2022 году, убежден, что в будущем вся мировая экономика сделает разворот в сторону криптовалют, и что во главе всех этих изменений будет стоять именно биткоин.

Как сообщалось, биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.

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