В Крыму оккупанты обыскивают дом крымскотатарского активиста Мустафаева

В оккупированном Россией Крыму в дачном массиве Каменка под Симферополем силовики проводят обыски в доме общественного активиста Марлена Мустафаева

Об этом сообщил крымскотатарский активист Осман Арифм на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Камаз российской гвардии перекрыл улицу. Что происходит в доме Марлена неизвестно», — уточнил он.

Напомним, в феврале 2017 Киевский «суд» Симферополя арестовал задержанного российскими силовиками крымского татарина Марлена Мустафаева за публикацию в социальной сети «Вконтакте» в 2014 году.

Тогда Мустафаеву присудили 11 дней административного ареста за пост июля 2014 в ВК с изображением символики Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России. Активист вышел из-под ареста 4 марта.

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