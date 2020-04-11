В Кремле заявили о новых мерах поддержки и мировом кризисе после пандемии





Петербург во время пандемии.



Фото: Ермохин Сергей









Президент РФ Владимир Путин лично участвует в обсуждении дальнейших мер по поддержке российской экономики РФ в условиях пандемии. Как заверил пресс-секретарь главы государства, такие меры сейчас прорабатываются.



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Экономика



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«Прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики страны, участников экономической жизни, людей. Правительство РФ, координационная комиссия, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, экономические эксперты в администрации президента, лично президент участвуют в этих обсуждениях, которые ведутся», — сказал он в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Представитель Кремля констатировал, что после прекращения пандемии коронавируса жесткая ситуация в мировой экономике останется. По его словам, мировой кризис будет ощущаться не один и не два месяца после остановки пандемии.

Песков отметил, что пандемия коронавируса и сопутствующий ей кризис продемонстрировали, что эффективность международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговая организация (ВТО) и «Большая двадцатка» (G20), оставляет желать лучшего.

«Беспрецедентность вот этой пандемии, вот этого кризиса — она продемонстрировала, ну мягко говоря, то, что эффективность упомянутых международных структур оставляет желать лучшего. Многие эти структуры вообще не работают. Сейчас мы не можем признать удовлетворительной работу упомянутых организаций», — сказал представитель Кремля (цитата по Интерфаксу).

Согласно пессимистичному сценарию аналитиков McKinsey & Company, если распространение коронавируса сдержать не получится, то мировая экономика окажется в затяжной рецессии и по итогам 2020 года мировой ВВП упадёт на 5,7%. Российская экономика в таком случае переживёт падение примерно на 10% в 2020 году, при этом пик кризиса придётся на I квартал 2021 года, когда ВВП рухнет на 14%.

Власти РФ тоже допускают падение ВВП до 10%, писал Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Bank of America прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,6%. Прогноз Deutsche Bank — минус 4,2% на этот год. Консенсус-прогноз 19 экспертов, опрошенных Центром развития ВШЭ, — минус 2%. Самый оптимистичный прогноз дал Всемирный банк, который 9 апреля заявил, что ВВП России снизится по итогам года на 1%.



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