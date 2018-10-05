В Кремле заверили Денисову, что Сенцов больше не голодает

Советник президента России, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов подтвердил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Я только что переговорила с советником президента РФ, председателем совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Он заявил, что владеет информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки», — сообщила Денисова.

«Причины российский чиновник не знает. Сейчас украинец встречается с адвокатом в колонии Лабытнанги», — добавила она.

Омбудсмен пообещала позднее предоставить дополнительную информацию.

Как сообщала «ДС», во ФСИН сегодня заявили, что украинский полизаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил 14 мая. Никакого подтверждения данной информации больше не было.

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