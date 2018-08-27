В Кремле пока не говорят об ответных действиях со стороны России на новые американские санкции

novyrusich

27 августа 2018 | 15:59

olegleon: Педя, 70% элементной базы российской военной электроники это американские чипы. Других нет потому что.

На спутниках тоже американская элементная база.

Глонассу писец пришел.

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Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, с сожалением заметил замглавы Россвязи Игорь Чурсин. По его словам, замещение зарубежных компонентов – сложный и долгий по времени процесс. «С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства», – сказал он.

Однако зависимость от иностранных комплектующих по-прежнему высока. Это, по его словам, создает трудности при производстве новых российских спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», предназначенных для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их планируется запустить в следующем году на одной ракете «Протон». В 2020 году планируется запуск спутников «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», а в 2021 году – «Экспресс АМУ-4».

Фактически Чурсин расписался в том, что Россия не способна самостоятельно создавать спутники.

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