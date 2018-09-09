В Красноярске стартовали выборы депутатов горсовета и губернатора края

9 сентября 8:00

Сегодня, 9 сентября, в 8:00 по всей России стартовал единый день голосования. В Красноярском крае выбирают губернатора и депутатов красноярского Горсовета. В 8 часов утра все избирательные участки начали работу.

Красноярск разделен на 18 избирательных округов, в которых работает 391 участок . Голосовать разрешено только по месту регистрации. Найти свой участок можно на сайте ЦИК РФ. При себе необходимо иметь паспорт. В городе зарегистрировано чуть более 715 тысяч избирателей. Из них досрочно проголосовало 10 290 человек (примерно 1,4 %).

Сегодня, в единый день голосования, красноярцам предстоит выбрать депутатов городского совета, которые будут представлять их интересы ближайшие пять лет. Сейчас на кресла народных избранников претендует 409 кандидатов — 91 из них идут по одномандатным округам (т.е. человек голосует за конкретного человека) и 318 избираются по партийным спискам. Речь идет о партиях:

«Гражданская платформа» (41 кандидат);

«Единая Россия» (71 кандидат);

«Зеленые» (39 кандидатов);

КПРФ (37 кандидатов);

ЛДПР (51 кандидат);

«Справедливая Россия» (53 кандидата);

«Яблоко» (26 кандидатов).

Еще трем политическим объединениям — «Коммунистам России», «Родине» и «Патриотам России» — в регистрации по разным причинам отказали.

Помимо этого красноярцы, вместе с другими жителями Красноярского края, выбирают губернатора региона. На этот пост претендуют:

Егор Бондаренко — депутат Законодательного Собрания края от ЛДПР;

Александр Лымпио — секретарь Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России»;

Александр Усс — исполняющий обязанности главы региона после отставки прежнего губернатора Виктора Толоконского в сентябре 2017 года.

Еще один кандидат, Иван Серебряков, единственный «Патриот России» в Заксобрании края, не смог собрать достаточного количества подписей районных депутатов в свою поддержку и был снят с выборов. Победитель будет руководить краем до 2023 года.

В крае зарегистрировано 2 034 565 избирателей. Из них досрочно проголосовало 3 300 избирателей (0,16 %).

Отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата красноярцы смогут до 20:00 по местному времени. После этого участки закроются и начнется подсчет голосов.

Весь день из 829 помещений избирательных комиссий будет вестись видеонаблюдение с трансляцией в интернете. Все желающие смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом выборов, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий.

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Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР Секретарь Бюро Совета красноярского отделения партии «Справедливая Россия» И. о. губернатора Красноярского края Депутат Законодательного собрания Красноярского края





































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