В конфликте Ирана и Израиля Москва выступит на стороне второго: EADaily

Заместитель посла РФ в Тель-Авиве Леонид Фролов рассказал в интервью изданию Times of Israel, чью сторону примет Россия в случае нападения Ирана на Израиль. По словам Фролова, Россия будет на стороне Израиля.

Такое заявление от заместителя российского посла последовало после инцидента с дроном на границе Сирии и Израиля. Он отметил, если Израиль подвергнется агрессии, то на его сторону встанут не только США, но и Россия. Также Фролов добавил, что в Израиле живет много русских, и в целом Израиль очень дружелюбная страна, в результате чего Россия не позволит агрессии в отношение Израиля.

Фролов сомневается, что дрон, прилетевший в Израиль из Сирии, был пущен Ираном. Дипломат считает, что израильским спецслужбам нужно наладить контакт с сирийскими коллегами…

Ранее EADaily сообщало, в ночь на 10 февраля израильские ВВС сбили беспилотник, запущенный с территории Сирии, и нанесли удары по объектам правительственных войск на территории САР. После чего сирийские военные сбили израильский F-16 (при этом сирийское государственное информагентство SANA отмечало, что были сбиты «несколько истребителей»).

Первопричиной конфликта в военном ведомстве Израиля назвали приближение «иранского беспилотника», выпущенного с базы в сирийской провинции Хомс (авиабаза «Ат-Тияс», Т-4), к границе Израиля в районе Голанских высот. При вхождении в израильское воздушное пространство дрон был уничтожен вертолётом ВВС страны рядом с городом Бейт-Шеан.





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