В компании Essity в регионе EEMEA назначен новый вице-президент по продажам и маркетингу подразделения потребительских товаров

В международной компании Essity, специализирующейся на выпуске гигиенической продукции, произошли кадровые изменения. С сентября 2019 года подразделение по производству потребительских товаров (бренды Zewa, Libero, Libresse и TENA) региона EEMEA, куда входит Россия, возглавил Ингольф Браун.

Ингольф Браун начал свою карьеру в индустрии производства бумажной продукции в 1990 году, а пять летспустя, в 1995, он стал членом команды Essity (ранее SCA). В компании он отвечал за операционные процессы и работу корпоративных функций в Европе и Азии, стоял у истоков запуска бренда Zewa в Восточной Европе в середине 90-ых годов.При его участии была приобретена компания Vinda, лидирующий игрок по производству бумажной продукции в Китае.

Ингольф Браун внес большой вклад в развитие бизнеса Essity в России. При его непосредственном участии была приобретена фабрика по производству бумажной гигиенической продукции в г. Светогорске, в Ленинградской области и запущены две фабрики по производству санитарно-гигиенической продукции в г.Советске и г. Веневе, в Тульской области. На сегодняшний день именно на этих фабриках производится продукция Essity в России под брендами Zewa, Libero, Libresse и TENA. Общая численность сотрудников на всех трех фабриках составляет более чем 1000 человек.

Опыт в управлении бизнесом и глубокие познания в сфере международного маркетинга и продаж позволили Брауну зарекомендовать себя высокоэффективным менеджером: за последние 9 лет он возглавлял бизнес потребительской бумажной продукции компании Essity в Восточной Европе, отвечал за все подразделения потребительской продукции компании Essity в России и странах СНГ. В 2016 году Браун получил должность вице-президента по развитию бизнеса Essity и на этом постусыграл важную роль в формировании стратегии потребительских товаров и развитии ключевых направлений бизнеса, таких как бизнес-логистика, цифровая коммерция, электронная коммерция и подход Go-To-Market в потребительском бизнесе Essity.

В сентябре 2019 года Браун вернулся в Вену, где возглавил подразделение потребительских товаров в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке с оборотом более 500 млн евро и ведущими брендами Zewa, Libero, Libresse и TENA.

О компании Essity

Компания Essity является одним из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья. Мы стремимся улучшать благополучие людей, предлагая им наши продукты и услуги, играющие важную роль в повседневной жизни. Название Essity образовано из английских слов-синонимов essentials и necessities, означающих предметы первой необходимости. Работа нашей компании строится на принципах бережного отношения к окружающей среде. Продажи осуществляются в 150 странах под ведущими мировыми брендами TENA и Tork, а также под такими известными торговыми марками, как JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. Штат компании Essity около 47 тыс. сотрудников. Продажи в 2018 году достигли 118,5 млрд. шведских крон (11,6 млрд. евро). Головной офис компании находится в Стокгольме, в Швеции. Акции компании торгуются на Стокгольмской фондовой бирже. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.essity.com.

О компании Essity в России

Компания начала работу в России в 1994 году. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

В 1998 году была приобретена фабрика по производству санитарно-гигиенической продукции в г. Светогорске, в Ленинградской области. На сегодняшний день на этой фабрике производится широкий ассортимент бумажной продукции торговых марок Zewa и Tork.

В 2010 году открылись две фабрики компании в Тульской области: фабрика в г. Советске, где производится бумажная продукция торговых марок Zewa и Tork, и фабрика в г. Веневе по производству товаров личной гигиены (детские подгузники торговой марки Libero и подгузники для взрослых торговой марки TENA).

В российском подразделении компании работает около 1300 сотрудников. Подробнее: www.essity.ru

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