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В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику

Мировая экономика11 Мар 2018
В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику
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В торговой войне не будет победителей.

кредит, китай,

В Китае рассказали о торговой войне с США

фото: shutterstock

Возможная торговая война Китая с США будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань.

По его словам, КНР не желает вступать в торговую войну с США, подчеркнул китайский министр на сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает Reuters.

«В торговой войне не будет победителей, она принесет только бедствия Китаю, США и всему миру», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что Китай готов к любым мерам для защиты своих интересов.

Сейчас Вашингтон и Пекин продолжают переговоры.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что Китай угрожает экономике США.

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