В Китае обнародовали 5-летний план борьбы с пластиковым загрязнением

22 сентября 2021, среда, 12:38

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2021-09-22T12:38:00+03:00

Китай

2021-09-22T17:15:07+03:00

Українські Новини

Українські Новини

В Китае обнародовали 5-летний план борьбы с пластиковым загрязнением

Павел Твердохлиб

Девочка складывает пластиковые бутылки в синий умный мусорный бак в жилом комплексе «Шаоцзю» в пекинском районе Дунчэн. Фото: Синьхуа.

Государственный комитет по делам развития и реформ совместно с Министерством экологической среды КНР в среду обнародовали план по борьбе с пластиковым загрязнением на 14-ю пятилетку (2021-2025 гг.). Он направлен на эффективное сокращение белого загрязнения к 2025 году, сообщает Информационное агентство Синьхуа.

В плане подробно описаны меры по сокращению производства и использования пластмасс, разработке их альтернатив, а также существенному сокращению количества пластиковых отходов на свалках и их утечки в окружающую среду в течение 14-й пятилетки.

Согласно документу, к 2025 году ключевые секторы, такие как розничная торговля, электронная коммерция и экспресс-доставка, должны будут резко сократить необоснованное использование одноразовых пластмасс.

В стране будет поощряться использование альтернатив пластику, таких как бамбук, дерево, бумага и разлагаемые пластмассы, что увеличит количество исследований в области технологий производства разлагаемых пластмасс и будет способствовать упорядоченному развитию смежных отраслей.

Кроме того в документе отмечается необходимость улучшения переработки и утилизации пластиковых отходов в масштабах всей страны, а также подчеркивается, что в ключевых акваториях, туристических достопримечательностях и сельских районах они должны быть сведены к нулю, говорится в плане.

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