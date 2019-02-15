В Китае неожиданно вырос экспорт. Это стало сюрпризом для экономистов — РБК

В Китае неожиданно вырос экспорт. Это стало сюрпризом для экономистов

Экспорт из Китая в январе увеличился на 9,1%, тогда как экономисты ждали снижения на 3,2%. Курс юаня укрепился перед переговорами между Китаем и США

Китайский юань/Рубль

CNY/RUB

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₽9,75

(-0,81%)

Прогноз

11 мар 2020

К дате

FxPro

Аналитик

45%

Надежность прогнозов

Фото: пользователя faungg’s photos с сайта flickr.com

Китайский экспорт неожиданно ускорился в прошлом месяце, что свидетельствует о повышении спроса на китайские товары в мире после падения в конце прошлого года, сообщила The Wall Street Journal. По итогам января экспорт страны в долларовом выражении вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало главное таможенное управление КНР.

Январский рост зафиксирован после падения экспорта на 4,4% в декабре. Позитивная динамика стала неожиданной для многих экономистов, которые прогнозировали очередное снижение показателя на 3,2%.​ Объем экспорта из Китая в США сократился на 2,4%, а импорт американских товаров в КНР уменьшился на 41,2%.

Положительное сальдо торгового баланса КНР сократилось с $57,06 млрд в декабре до $39,16 млрд в январе. По сравнению с январем 2018 года оно увеличилось в два раза.

Данные подтверждают, что мировая экономика находится в более хорошей форме, чем изначально предполагалось, и это вселило уверенность в инвесторов на финансовых рынках, пишет The Wall Street Journal.

Результаты превзошли прогнозы отчасти благодаря тому, что отчетный период совпал с началом ввода Пекином мер экономического стимулирования. Кроме того, экспортеры поспешили выполнить заказы перед празднованием Нового года по лунному календарю. Этот праздник отмечается в феврале и также известен как китайский Новый год.

За день до публикации позитивной статистики Народный банк Китая поднял курс китайской валюты на 90 б.п, до 6,77 юаней за $1. Положительная динамика курса была связана в том числе с оптимистическими ожиданиями от переговоров между КНР и США о прекращении торговой войны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидают существенного укрепления курса китайского юаня по отношению к доллару в ближайший год. К концу первого полугодия они в среднем ждут курс на уровне 6,79 юаня за доллар, а к концу года — вблизи 6,75 юаня за доллар.

На Московской бирже юань в последние дни укрепляется по отношению к рублю. Эксперты FxPro ждут курса юаня к рублю на уровне ₽9,75 к 11 марта.

Автор:

Марина Мазина.

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