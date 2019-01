В Китае Food Union сфокусируется на торговле через интернет — The Baltic Course

Молокоперерабатывающий концерн Food Union на китайском рынке планирует фокусироваться на торговле продукцией через интернет, рассказал в интервью агентству ЛЕТА финансовый директор Food Union в Европе и председатель правления Rigas Piena kombinats Нормунд Станевич.

В настоящее время у Food Union две крупных блока деятельности — Европа и Азия. Освоение азиатского рынка — большой, дорогой и сложный проект, и выводы о его эффективности можно будет сделать только через 2-3 года, сказал Станевич.

Летом прошлого года было завершено строительство двух молокоперерабатывающих заводов Food Union в Китае. Их производственные мощности огромны — на одном заводе перерабатывается столько молока, сколько по всей Латвии в целом. Один из недавно построенных заводов находится в китайском городе Хух-Хото, и в этом регионе у Food Union заключены договоры о поставках органического молока. Второй завод расположен между Шанхаем и Пекином, и там производятся пудинги и мягкие сыры.

Концепция развития Food Union в Китае предусматривает в основном торговлю в интернете, так как в этой стране очень распространена электронная коммерция и соответствующие приложения для смартустройств. Самой большой проблемой, над которой в настоящее время Food Union работает на этом рынке, является доставка потребителю продукции из центров дистрибуции, так как это самый дорогой этап коммерческой деятельности.

Комментируя планы Food Union по расширению в Европе, Станевич отметил, что и на этом рынке у компании имеются большие амбиции и она не планирует останавливаться на достигнутом.

«Мы видим возможности продолжать усиление своих позиций в Северной Европе. Также нас интересует юго-восток Европы. Только в Румынии, где мы приобрели завод, — 20 миллионов населения. Если нам удастся получить 10% этого рынка, то это уже будет означать объемы целой Латвии. На других рынках этого региона также имеется большой потенциал», — сказал финансовый директор Food Union в Европе.

Станевич отметил, что на рынках Европы ведется непрерывная работа, компания находится в постоянном поиске партнеров.

Оборот Food Union в 2017 году составил 115,9 млн. евро, в том числе оборот Rigas piena kombinats и его дочернего предприятия Valmieras piens — 82,4 млн. евро, а предприятия Rigas piensaimieks — 33,5 млн. евро.

В состав Food Union, помимо трех предприятий в Латвии, входят также Premia в Эстонии, Premier Is и Hjem Is в Дании, Isbjоrn Is в Норвегии, Alpin57Lux в Румынии, Ingman Ice Cream в Белауси. Крупнейшим акционером концерна является российский предприниматель Андрей Бесхмельницкий.







