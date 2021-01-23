В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД

В Молдавии у здания посольства России в Кишиневе сегодня, 23 января, проходит акция в поддержку российского оппозиционного блогера Алексея Навального.

На акцию пришли несколько десятков человек, которые кричат: «Свободу политзаключенным» и «Нет диктатуре».

«Мы пришли в поддержку наших российских друзей, мы пришли против диктатуры Путина, мы пришли за свободу всех политзаключенных», — говорят протестующие.



Молдавские «навальнята»

Ответить им пришли общественные активисты, которые считают, что задержанный 17 января после возвращения в Россию Навальный не является «узником совести», как его хотят выставить на Западе. Представители контрвыступления говорят, что на стороне российских правоохранительных органов и руководства РФ, объявивших эти выступления незаконными. Они скандируют: «Путин — национальный лидер России», «Навальный — враг России».

«Навальный агитирует за то, чтобы Россия была уничтожена, а мы против этого», — объясняют свою позицию оппоненты.

Некоторые участники держат флаги Национального освободительного движения (НОД), а также флаг Приднестровской Молдавской Республики (ПМР — непризнанная республика, в 1990 году объявила о независимости от РМ).

Полиция в происходящее не вмешивается. Члены НОД отмечают, что людей не задерживают за высказывание мнений, а только за провокации.

Проходящие сейчас акции транслирует Бельцкое телевидение, за которым стоит примар Ренато Усатый. Лидер «Нашей партии» бизнесмен Усатый объявлен МВД России в розыск за соучастие в деле «ландромата», преступной схемы отмывания через государственные и банковские учреждения РМ более 500 млрд рублей. В ноябре прошлого года, когда страна выбирала нового президента, Усатого вызвали в посольство США и Румынии, после чего он стал активно агитировать за Майю Санду. Это несмотря на то, что его электорат в основном русскоязычный и явно не поддерживал унионистские устремления этого кандидата и ее радикальную антироссийскую риторику.

На информационное освещение «навальнят» отреагировали социалисты. Они выразили возмущение тем, что Усатый популяризирует запрещенные в России выступления, в которые также вовлечены несовершеннолетние.

«Шок. БТВ Усатого ретранслирует в прямом эфире блог Навального и его детские протесты! Сограждане, очнитесь! Иудушка примкнул к информационной войне против России! Он подстегивает протесты, кровопролитие и жертвы среди детей. Хотя чему удивляться? Один предатель русскоязычных поддерживает другого», — написал на своей странице в соцсетях депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Напомним, о предстоящем мероприятии накануне написала в соцсетях молдавская активистка Констанца Доготару, которая призвала присоединиться к пикету. Пассивность молдавских властей была ожидаемой, так как новый проевропейский президент РМ Майя Санду не скрывает своей антироссийской позиции и симпатий к Алексею Навальному. Ранее она говорила, что восхищается его смелостью и упорством. По словам молдавского лидера, Навальный «идет против течения, борется с коррупцией, отстаивая социальные права и свободу выбора человека», однако такая «смелая, открытая и честная позиция сопряжена с большой опасностью».

Общие у молдавской Майи Санду и российского Алексея Навального заокеанские друзья. В период кампании по выборам президента РМ посол США Дерек Хоган открыто поддержал кандидата от партии «Действие и солидарность», даже пообещав Санду в случае поражения помочь организовать «кишиневский майдан». О том, что Вашингтон готовил в Молдавии цветную революцию, предупреждал и глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Как сообщало EADaily ранее, дипломаты из США проявили поразительную осведомленность о планах проведения этих незаконных мероприятий сторонников Навального. Американцы опубликовали точные данные о том, в каких именно российских городах и в какое время будут проводиться провокации.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что на сайте американской дипмиссии содержится слишком уж подробная информация о том, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. МИД России предупредил посольство США о том, что любые попытки «освещения» несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

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