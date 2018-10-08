В киевском суде показали письмо Януковича Путину

Беглый экс-президент Виктор Янукович просил российского коллегу ввести войска в Украину, называя Революцию Достоинства «госпереворотом»

Об этом идет речь в соответствующем письме к президенту РФ, которое было обнародовано в Оболонском райсуде Киева, передает «ДС» со ссылкой на «Цензор.НЕТ».

В своем тексте Янукович обвинил западные станы в терроризме и насилии.

«Как официально избранный президент Украины заявляю, что события на Майдане и незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге войны. В стране царит хаос и анархия, жизнь, здоровье и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой», — написал Янукович Путину.

Кроме этого он обратился к президенту РФ с просьбой «использовать вооруженные силы России для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Адвокат экс-президента Александр Горошинский отметил, что подобное письмо Янукович также направлял лидерам европейских стран, однако они его якобы проигнорировали.

«Адвокат утверждает, что Янукович согласился на компромиссы с оппозицией, в том числе и досрочные выборы, о чем и проинформировал. А оппозиция совершила переворот», — пересказали доклад адвоката в СМИ.

Также Горошинский заявил, что в лингвистических выводах экспертов относительно этих обращений к Путину «отсутствуют призывы к изменению территориальной целостности Украины».

Как сообщала «ДС», бывший президент обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч.3 ст., 110 УК) и содействии ведению агрессивной войны (ч. 5 ст., 27 ч. 2 ст. 437 УК).

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