В Киевском лицее им. Богуна принимают присягу: Онлайн

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Торжественное посвящение в лицеисты Киевского военного лицея им. Богуна озарено уникальным флагом

Президент Петр Порошенко принял участие в церемония принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Он заявил, что торжественное посвящение в лицеисты Киевского военного лицея им. Богуна озарено уникальным флагом – флагом третьей Железной стрелковой дивизии Армии УНР. Который сохранил для потомков первый патриарх УПЦ Киевского патриархата Мстислав, который в молодости участвовал в освободительной борьбе.





«Наша молодежь сознательно выбирает для себя мужественный, героический, ответственный путь – путь служения Украине. Среди лицеистов-богунцев, которые приносят клятву сегодня – 142 сына участников войны с российским агрессором. Родители 19 юношей погибли на фронти», – рассказал глава государства.







«Сегодня одновременно с торжественными мероприятиями в столице, на площадях областных центров принимают торжественные клятвы сотни учеников военных лицеев и школ с усиленной военной подготовкой – из Днепра, Запорожья, Львова, Харькова, Чернигова и других городов Украины. Искренне всех поздравляю!», – добавил Порошенко





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