В киевских обменниках упал курс доллара

Фото: Корреспондент.net

В обменниках понизился курс доллара и евро

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился до 28,3165 UAH/USD, курс покупки — до 28,0455 UAH/USD.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро понедельника, 29 октября, понизился по сравнению с 26 октября на 7,04 коп. до 28,3165 UAH/USD, курс покупки — на 8,49 коп. до 28,0455 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 9,74 коп. до 31,8248 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,16 коп. до 32,4510 UAH/EUR.

Напомним, НБУ на 29 октября укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

Также сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл.

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