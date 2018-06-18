В Киеве заявили о крахе экономики Украины из-за наглости Европы

Украина, по словам депутата, находится на грани экономической катастрофыФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Страны Европы под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины, из-за чего страна стоит на пороге «катастрофы». С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Европа, по его словам, пообещала выделить Украине миллиард евро, попросив взамен снять мораторий на вывоз леса-кругляка. «То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

Кроме того, выдаваемый Киеву транш Рабинович назвал преступным, напомнив, что до конца 2018 года Украине необходимо выплатить 12,5 млрд, в 2019-м — 12,1 млрд, а до конца 2020-го — еще 10,2 млрд долларов. В общей сложности стране нужно будет заплатить 117 млрд долгов.

«117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека, — заявил депутат. — Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну».





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