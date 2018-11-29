В Киеве загорелся офис Минфина (ФОТО) — Depo.ua

Сегодня утром вспыхнул пожар в лифтовой шахте здания на ул. Межигорской, 11 в Подольском районе столицы — одном из зданий Министерства финансов Украины

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня, 29 ноября, в 07:37 столичной Службе спасения «101» поступила заявка о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в административном здании по указанному адресу.

К месту происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту вызова, огнеборцы установили, что произошло загорание электрокабелей в лифтовой шахте на уровне 7-го этажа 7-этажного административного здания. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

На безопасное расстояние были выведены 20 человек, возгорание удалось локализовать в 08:22, а в 08:28 – ликвидировать.

На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется.

В результате данного происшествия жертв и пострадавших нет.

Добавим, что на данный момент сайт Минфина не открывается.





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