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В Киеве задержали вора в законе Темо Сухумского (ФОТО) — Деловая столица

Политика 15 Дек 2018
В Киеве задержали вора в законе Темо Сухумского (ФОТО) — Деловая столица
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Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали в Киеве «вора в законе» Темо Сухумского (Темури Гвасалия)

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Этот «уважаемый» гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме с инженерами или на ярмарке с фермерами, а с таким же лицами, как и он, без памяти на воровской встрече, где решали вопрос преступного мира. Последние годы они слетаются в Украину, как пчелы на мед», — написал Аброськин.

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