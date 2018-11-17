В Киеве угрожают РФ за инициативу о закрытии Азовского моря для судов Украины

В Верховной раде Украины отреагировали на слова представителя Совета Федерации ФС РФ Франца Клинцевича. Напомним, что российский сенатор выступил с предложением полностью закрыть Азовское море для Украины в качестве ответа на её действия. По словам Клинцевича, Киев занимается государственным терроризмом, задерживая суда, ранее заходившие в порты Крыма.

Ответили на заявления Франца Клинцевича из Верховной рады Украины (ВРУ). Причём сделала это представитель президента в ВРУ Ирина Луценко. Она объявила о готовности Украины реагировать.

Г-жа Луценко:

Реакция Украины будет жёсткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву»

В чём же именно заключается «жёсткая реакция», о которой говорит украинская чиновница. По её словам, Киев начнёт уголовное делопроизводство в отношении всех тех российских должностных лиц, которые будут поддерживать идею о закрытии акватории Азовского моря для украинских судов.

И.Луценко:

Весь юг Украины серьёзно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном — Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности на Украине в 2019 году

Украинская чиновница противоречит постоянным заявлениям других украинских чиновников, твердящим о том, что «Путин ведёт войну против Украины». Сложно понять киевскую логику: так Москва уже ведёт войну или же только пытается «Украину раскачать»?

Напомним, что на Азовском море находятся два крупных украинских порта — Мариуполь и Бердянск. Если их работа будет подвергнута ограничениям, то экономика Украины, которая и без того потеряла существенную долю, может испытать настоящий коллапс.

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