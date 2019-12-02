В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов :: Экономика :: РБК

Экономика , 02 дек, 15:15

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В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

Возобновление прямых закупок газа в России зависит от компенсации «Газпромом» долга перед «Нафтогазом Украины», наличие которого признано Стокгольмским арбитражем. С соответствующим заявлением выступил перед журналистами министр энергетики Алексей Оржель.

По его словам, арбитражные суды зафиксировали «соответствующие обязательства». Поэтому, если речь идет о прямых поставках газа, то власти Украины считают, что они связаны «непосредственно с компенсацией этих долгов», сказал министр (цитата по «Экономической правде»).

Оржель также выразил уверенность в том, что о транзите российского газа в Европу Киев и Москва договорятся. По его словам, следующий раунд переговоров может состояться уже 5 декабря.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания готова принять от «Газпрома» в счет погашения долга в $3 млрд соответствующий объем природного газа. По его словам, на такую сумму можно получить «очень много газа», и чтобы импортировать такой объем Украине нужны «годы».

«Нафтогаз» выразил готовность принять от «Газпрома» $3 млрд газом



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