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В Киеве рассказали о катастрофе в экономике Украины

Экономика Украины 31 Окт 2018
В Киеве рассказали о катастрофе в экономике Украины
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https://news.ru/storage/news/51eaac9eea0fdf2f2bd04b3d3215203f/1b5844ad-3756-44e1-b8d7-f59404e37a4f_850.jpg Sergey Kovalev /Global Look Press

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации, сложившейся в экономике Украины. По его словам, внешний долг страны достиг $47,5 миллиардов.

Парламентарий также отметил, что совокупный внешний и внутренний долг страны приблизился к $75 миллиардам.Таким образом, главной статьей расходов бюджета в 2019 году станет обслуживание госдолга. 

Рабинович подчеркнул, что Киев намеренно поднял тарифы на коммунальные услуги, загнав в угол население страны, чтобы получить помощь от Международного валютного фонда (МВФ).

«Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы», — заявил политик в эфире «112 Украина».

Ранее News.ru писал о том, что большинство украинцев (79%) заявили, что в первую очередь развитию их страны мешает взяточничество. При этом более половины граждан уверены, что все беды происходят из-за ситуации в Донбассе. Вместе с тем 30% назвали главной причиной неудач отсутствие профессионалов у власти.

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