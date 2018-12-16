В Киеве провели польско-украинскую конференцию «Городская экономика и территориальное развитие» — politeka.net

В гостинице Украина прошла Польско-украинская конференция «Городская экономика и территориальное развитие

12 декабря в гостинице Украина прошла Польско-украинская конференция «Городская экономика и территориальное развитие. Европейские модели управления муниципальной инфраструктуры. Презентация Европейского опыта в организации и управлении коммунальными и жилищными секторами. Об этом сообщают Аkcenty.

Польско-украинская конференция в Киеве, организованная Фондом «Европейский институт недвижимости» и польско-украинской хозяйственной палаты под почетным патронатом Посольства Республики Польша в Украине. Учитывая проблемы, стоящие перед модернизацией жилищно-коммунального хозяйства и технической инфраструктуры в Украине в целом, презентация и обмен европейским опытом в управлении коммунально-жилищным и другими общественно важными секторами имеет большое значение и нуждается в поддержке этого процесса. Важной темой для этой конференции стала практика использования новейших технологий, а также создание специальных моделей финансирования украинских городов, органов местного самоуправления, территориальных общин.

Энергосбережение и энергоэффективность — это задачи, которые сегодня чрезвычайно актуальны для Украины, и Польша, как страна, которая уже успешно прошла через соответствующие трансформационные процессы, имеет огромное практику и положительный опыт решения таких задач.

Особое внимание на конференции было уделено вопросам термомодернизации, которая, в частности, является неотъемлемым элементом оптимизации энергопотребления в жилищно-коммунальной экономике, а также вопросам внедрения соответствующих международных стандартов, сертификации и унификации профильных операторов и структур. Во время конференции будут представлены ряд инновационных проектов, которые уже реализованы или планируются к реализации в коммунальной сфере в т.ч. относительно возобновляемых источников энергии. Один из таких проектов является проект «Зеленый Университет» Харьковского Национального Университета Городского Хозяйства имени А.М. Бекетова.

Основная цель события состоит в налаживании сотрудничества между представителями органов местного самоуправления, профильных региональных и местных структур, предприятий и организаций Польши и Украины деятельность которых связана с тематикой конференции и которые заинтересованы в реализации совместных проектов в частности с участием различных актуальных институциональных и финансовых инструментов в т.ч. тех, которые предлагаются иностранными донорами и международными финансовыми организациями.

Особое внимание на конференции было уделено представлению общего комплексного плана действий организаторов конференции и других польских участников на 2019-2020 гг. по поддержке и развитию сотрудничества с соответствующими украинскими партнерами в сфере деятельности органов местного самоуправления, жилищно-коммунальной и муниципальной экономики и территориального развития Украины.

В частности, речь шла о создании и функционировании совместной информационно-координационного и учебной платформы соответствующих польских проектов, партнеров и возможностей для Украины, которая была бы интегрирована с другими национальными, зарубежными и международными ресурсами, проектами и программами, которые реализуются в Украине.

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