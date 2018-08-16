В Киеве повысился курс продажи доллара

Фото: Корреспондент.net

В обменниках подорожал доллар

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 13,24 коп., курс покупки — на 10,3 коп.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 четверга, 16 августа, повысился по сравнению с 15 августа на 13,24 коп. до 27,7531 UAH/USD, курс покупки — на 10,3 коп. до 27,4028 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 12,76 коп. до 31,0219 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,63 коп. до 31,6869 UAH/EUR.







Напомним, 15 августа курс доллара на мировых рынках вырос до годового максимума на фоне ослабления турецкой лиры.



Ранее в Нацбанке объяснили рост доллара с середины лета, а не в августе или в сентябре, как в предыдущие годы.







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