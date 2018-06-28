В Киеве поймали похитителей сына ливийского дипломата

В Киеве задержали двух граждан Египта, которые похитили сына работника дипломатического учреждения, гражданина Республики Ливия

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, информирует «ДС».

«В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они — граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет», — рассказал Крищенко.

По его словам, задержанные отказались давать какие-либо объяснения. На это время их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.

«Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего», — отметил Крищенко.

Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и ч. 2 ст. 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, сообщение о похищении мужчины на ул. Тургеневской поступило от свидетелей 25 июня. В столице ввели план «Перехват». Злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Golf темно-синего цвета.

В тот же день в Дарницком районе Киева полицейские нашли потерпевшего, у которого были телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

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