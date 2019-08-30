В Киеве поймали двух организаторов заказных митингов. Новости политики

Полиция задержала в Киеве двух организаторов заказных митингов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, информирует «ДС».

По данным МВД, двое киевлян организовывали заказные митинги в поддержку фигурантов одного из уголовных производств, связанных с вымогательством. Так, в 2018 году правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной организации занимались шантажом и вымогательством предпринимателей. Злоумышленники угрожали разгласить сфальсифицированную информацию.

В свою очередь организаторы акций в защиту этих злоумышленников требовали за проведение митингов от 20 до 30 тысяч гривен. Во время проведения обысков у них были изъяты «черновые» записи и продукция для проведения акций.

Сейчас оба задержаны. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

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