В Киеве открыли бизнес-инкубатор для поддержки стартапов — Укринформ. Новости Украины и мира

В Киевской городской государственной администрации состоялся запуск бизнес-инкубаторов, основанных на успешном опыте США в рамках Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID Competitive Economy Program).

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации проекта Kyiv Global Business Tech Incubator, Киев воплощает технологические проекты, которые помогают столице становиться современным, комфортным и безопасным городом.

«Я хочу поздравить одного из наших надежных партнеров USAID, которые помогли нам запустить новый перспективный проект Kyiv Global Business Tech Incubator. Мы знаем, что в Киеве сосредоточены лучшие вузы, есть ключевой ресурс — люди, которые готовы реализовывать свои навыки, знания, идеи, и власть делает все для этого», — подчеркнул Кличко.

В Киеве открыли бизнес-инкубатор для поддержки стартапов / Фото: пресс-служба КГГА

Он отметил, что Киев внедряет новейшие технологии, которые являются образцом для других городов Украины. «Город Киев первым внедрил технологию Smart city — открытый бюджет, программу «Безопасная столица», систему «Прозоро», — сказал Кличко.

Как отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, для того чтобы реализовать любую идею в городе, нужно объединить усилия власти, бизнеса и общества. «Только благодаря таким условиям… мы создали Kyiv Smart City Hub, который становится муниципальным партнером для всех инкубаторов, предлагающих внедрение тех или иных технологий. Есть три основных направления, по которым мы помогаем стартапам — это технологический, административный ресурс и коммуникация и пиар внедряемых проектов», — отметил Назаров.

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Так, во время прохождения 4-месячного цикла в бизнес-инкубаторах, отобранные стартапы и команды получат сопровождение менторов мирового уровня (учредители компаний, инвесторы, руководители инкубаторов США, профессора Cornell University), будут проходить тренинги и спринты. Проактивные стартапы будут иметь достаточно возможностей представить себя и свой продукт венчурным фондам для привлечения финансирования.

В рамках бизнес-инкубаторов ученые, разработчики и авторы идей получат возможность протестировать свою бизнес-идею и превратить ее в стартап с понятной бизнес-моделью.

Инкубаторы будут базироваться в Киеве и Харькове, но открыты для команд и стартапов со всей Украины.

К инкубаторам на конкурсных началах допустят проекты, связанные с широким спектром технологий, включая механическую, химическую, электрическую, космическую, био-, агро-, финансовую инженерию, фармакологию, медицину и науки о здоровье, информационные и коммуникационные технологии и т.д.

Инкубатор будет находиться в Американском доме, по улице Николая Пимоненко в Киеве. Со временем проект переедет в помещение одного из столичных университетов.

Как сообщал Укринформ, агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине новый проект «Бизнес-инкубаторы», цель которого — стимулировать развитие технологической экономики и поддержать украинские стартапы.

В Киеве состоялось открытие первого из двух «Бизнес-инкубаторов», второй вскоре откроется в Харькове. «Бизнес-инкубатор» является частью программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», которая поддерживает украинские стартапы, малые и средние предприятия, помогает повысить их конкурентоспособность на национальном и международном рынках, способствует созданию благоприятной и прозрачной бизнес-среды в Украине и поддерживает разработку эффективной торговой политики.

Фото: пресс-служба КГГА

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