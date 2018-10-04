В Киеве объявили Донбасс «непосильной ношей» для Украины

На Украине решили посчитать «цену Донбасса», а именно – сколько может стоить содержание региона в случае его реинтеграции.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил инициатор исследования, глава Института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, пока однозначно ясно, что экономика Украины не потянет возвращение региона в состав страны.

«Ключевая задача заключается в том, чтобы иметь четкую картинку цены вопроса. Цены вопроса решения проблемы Донбасса или восточных территорий. Спустя четыре с половиной года у нас нет четкого понимания того, какова же цена вопроса Донбасса. Если все остается так, как есть сегодня, то это сколько стоит, что мы должны делать для того, чтобы экономика Украины выиграла от этого или мы минимизировали издержки. И наоборот, если мы возвращаем оккупированные территории, то это тоже очень большая цена. Более того, на сегодняшний момент мы можем со всей ответственностью сказать, что это цена непосильная для Украины», – заявил Романенко.

Ранее эксперт заявил, что блокада Донбасса привела к колоссальным потерям для Украины. Так, подконтрольная часть Луганской области лишилась 40% поступлений в бюджет, а в разрезе страны было потеряно 1,5% ВВП.

Также Романенко предложил отказаться от республик Донбасса хотя бы на 20 лет, пока Украина не «окрепнет».

«Ридус» отмечал, что официальный Киев как огня боится возвращения Донбасса под свой контроль.

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