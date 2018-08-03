В Киеве ночью произошло масштабное ДТП

В Киеве на проспекте Победы в ночь на пятницу, 3 августа, произошло масштабное ДТП с участием четырех машин

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, передает «ДС».

«Изначально столкнулись Amulet Skoda и ВАЗ. Спустя 5 минут, водитель Chevrolet, не заметив аварии, на полном ходу «припечатал» ВАЗ в Amulet и остановился через 150 м. Чудом обошлось без пострадавших», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте, где произошла авария, видимость очень плохая, освещение слабое.

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