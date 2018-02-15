В Киеве незначительно подорожали наличные доллар и евро

Фото: Korrespondent.net

Курс наличных валют на 15 февраля

В столичных обменных пунктах подорожала валюта: так за доллар в среднем дают на 2 копейки больше чем вчера, за евро на 16 копеек. НБУ на 15 февраля укрепил гривну.



Курс доллара в обменных пунктах Киева в четверг, 15 февраля, подорожал. Об этом сообщает сервис BIN.ua.



Так, согласно приведенным данным курс продажи наличного доллара по состоянию на утро четверга вырос на 3,71 коп. до 27,0644 UAH/USD, курс покупки — на 1,79 коп. до 26,6481 UAH/USD.



Средний курс покупки евро повысился на 12,84 коп. до 32,9078 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,71 коп. до 33,6563 UAH/EUR.



Напомним, Национальный банк Украины на 15 февраля укрепил курс национальной денежной единицы до 26,69 гривен за доллар.



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