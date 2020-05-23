В Киеве нардепа Давыденко нашли с простреленной головой, — СМИ. Новости политики

В столице нашли застреленным народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давыденко

Об этом «Украинской правде» сообщил источник в правоохранительных органах, передает «ДС».

Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на место происшествия уже прибыли правоохранители, которые выясняют детали инцидента.

Биография

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 — член депутатской группы «Доверие», до того — внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

Народный депутат Украины 8 созыва. Избранный от партии «Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП» по мажоритарному округу №208 (Черниговская область). Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Входит во фракцию «Блока Петра Порошенко».

В 2014 году — советник дирекции по развитию перспективных программ, ЗАО «Институт инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук».

В 2013 году назначен заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Николая Азарова, уволен в 2014 году.

2004-2013 годы — генеральный директор ООО «СП» Агродом «. В 2000-2004 годах работал специалистом по страхованию в САТ «Саламандра-Восток» и ЗАО «Украинская страховая группа». 1998-2000 годы — инженер-механик ООО «Украинский дом связи», в 1996-1998 годах был директором ЗАО «Агропрофит».

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