В Киеве начался демонтаж здания эпохи модернизма Квіти України. Недвижимость, Экономика

В Киеве начался демонтаж здания эпохи модернизма Квіти України по ул. Сичевых стрельцов 49. Демонтаж останавливать не будут

В Киеве на ул. Сичевых стрельцов 49 начался демонтаж здания «Цветы Украины» с применением тяжелой техники. Об этом сообщают в инициативной группе «Зберегти Квіти України», опубликовав соответствующие фото и видео.

Активисты сообщили, что техника под зданием появилась этой ночью, а демонтаж начался сегодня в 12:30. Они добавили, что застройщик отказывается останавливать демонтаж.

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«Остановки работ не будет. Демонтаж передней части здания начнется в ближайшее время», – написала вчера активистам представитель застройщика Ольга Соловей.

По состоянию на 13:30 была снесена нижняя часть атриума (центральное пространство здания), пишет народный депутат Дмитрий Гурин.

Отмечается, что киевляне подали заявления в Министерство культуры и в Департамент охраны культурного наследия касательно предоставления зданию охранного статуса.

Учебно-методический павильон «Квіти України» – уникальное здание в стиле модернизма архитектора Николая Левчука. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года. До прошлого года в нем размещался супермаркет. Застройщик Алексей Пышный планирует реконструировать здание под офисный центр с подземным паркингом. На нем хотят сделать надстройку и стеклянное оформление. Заказчик реконструкции – ЧАО «Квиты Украины».

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Впервые о реконструкции здания стало известно 20 июня. С тех пор в здании начали демонтировать окна, а также обрезали 30-летний виноград, который плелся на его стенах. При этом сначала визуальный проект реконструкции не показывали. 6 июля несколько десятков киевлян проводили акцию «Я с Цветами» в честь сохранения здания. Представитель застройщика предложил начать диалог с целью поиска компромисса. Активисты были согласны при условии остановки демонтажа здания.

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