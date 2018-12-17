В Киеве начал курсировать первый электробус. Транспорт, Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Электрический автобус китайского производителя Skywell тестируют на столичном на маршруте №599 с 13 декабря
В Киеве тестируют первый электрический автобус. С 13 декабря он курсирует на маршруте №599 от метро Харьковская до улицы Шептицкого, сообщается на странице компании-производителя Skywell в Facebook.
Электробус китайского производства арендовало ООО Транс-Сити для выполнения функции общественного транспорта.
Его длина составляет 8,5 м, вместительность – 61 место. Салон оборудован кондиционером и пандусом для людей с инвалидностью; отапливается дизельным обогревателем по типу Webasto.
На одном заряде автобус ездит до 300 км и заряжается ночью. В компании говорят, что одного заряда достаточно для дневного пробега. Емкость батареи составляет около 200 кВт. По данным производителя, ориентировочная цена электробуса составит 9 млн грн.
Ранее электробус этого производителя курсировал в Виннице. С 17 декабря его тестируют также в Житомире, а после он вернется на улицы Киева.
Напомним, что львовский концерн Электрон разработал в 2015 году электробус для Львова, его стоимость также составила около 9 млн грн. О планах представить электрический автобус собственного производства заявлял также Запорожский автомобилестроительный завод.
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