В Керчи хоронят жертв массового убийства (ФОТО, ВИДЕО)

Жители оккупированной Керчи прощаются с жертвами массового убийства в политехническом колледже

Жители оккупированной Керчи прощаются с жертвами массового убийства в политехническом колледже

На траурной церемонии присуствуют несколько тысяч керчан, а также представители оккупационных властей Крыма, сообщает «ДС» со ссылкой на «Керчь.нет».

На главной площади Керчи установили постаменты для гробов 17 жертв массового убийства. Центр города перекрыт для частного транспорта.

Отметим, один из погибших был мусульманином, прощальный обряд совершил имам мечети Джума-Джами. Православных погибших отпевают служители местных храмов.

Напомним, в результате массового убийства в Керчи погибли 20 человек, еще одна девушка скончалась в больнице на следующий день. Большинство погибших — жители Керчи, четверо — жители других городов, их похоронят на малой родине.

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Тело предполагаемого убийцы — Владислава Рослякова — будет похоронено через несколько дней.

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