В Казахстане будут открыты ТЛЦ международной компании «Wildberries»

В ходе рабочего визита в г. Казань Премьер-Министра РК Аскар Мамин встретился с генеральным директором ведущего российского международного интернет — магазина «Wildberries» Татьяной Бакальчук.

На встрече были обсуждены планы и перспективы сотрудничества Международного финансового центра «Астана» и компании «Wildberries» по развитию электронной коммерции в Казахстане. По итогам встречи Татьяне вручен сертификат о регистрации «Wildberries» в качестве участника МФЦА, а также подписан Меморандум о взаимопонимании.

Более подробно о реализации инвестиционного проекта по строительству торгово-логистических центров и продвижению казахстанских товаропроизводителей на электронной площадке «Wildberries» рассказала в интервью primeminister.kz Т. Бакальчук.

— Мы хотим построить два торгово-логистических центра площадью примерно по 50 тыс. квадратных метров в г.Нур-Султан и г.Алматы. Мы планируем возвести два центра, потому что оперируем на рынок Киргизии, в будущем планируем выйти на рынок Узбекистана. Нам будет очень удобно логистически работать на территории Казахстана с этими странами. Наша команда туда уже выехала, строимся мы быстро. Думаю, что где-то через 2 года эти логистические центры смогут работать на полную мощность.

— Каковы ваши ожидания от реализации инвестиционного проекта? Станут ли центры единой онлайн-площадкой для казахстанских товаропроизводителей?

— Для меня этот проект с Казахстаном личностно важен. Я хочу, чтобы он реализовался на все 100%. Мы бы очень хотели, чтобы он стал флагманом казахстанского интернет-пространства, мы будем стараться прикладывать к этому все усилия.Все возможности и условия для этого существуют.

— На Ваш взгляд, как активно развивается электронная торговля в Казахстане?

— В начале лета мы посетили МФЦА, там мы познакомились с другими площадками. Как нам рассказали наши коллеги, рынок сейчас развивается бурными темпами, уже есть несколько десятков интернет-площадок, есть достаточно крупные местные игроки. В целом, я думаю, как по всему миру и, в частности, на территории Таможенного Союза интернет-рынок сейчас развивается даже быстрее, чем в других странах. Наверное, потому что мы позднее начали.

— Сегодня Интернет стремительно захватывает почти все сферы деятельности человека. Какое будущее ожидает онлайн-торговлю в ближайшие 10 лет? Вытеснит ли электронная коммерция традиционную торговлю?

— В первую очередь, продается то, что не требует особых условий хранения и то, что людям удобно заказывать через интернет. Оффлайн — торговля будет продолжать развиваться, но немного в другом направлении. Уже сейчас видно, что торговые центры меняют свой вид деятельности. Уделяется внимание развлекательному контенту и приятного времяпровождения, создаются условия для семейного досуга.

Думаю, что рынок будет двигаться в соответствии с пожеланиями потребителя. Если ему удобнее заказывать все онлайн, то так и будет. Но всегда будут оставаться вещи, которые будут существовать только через традиционную торговлю, то есть полного перехода торговли в режим онлайн точно не будет.

— За время работы компания «Wildberries» достигла впечатляющих масштабов. Как удалось достичь таких успехов, открывая бизнес с «нуля»? Каков ваш залог успеха?

— В первую очередь, в любом деле нужно много трудиться. Залог успеха — это упорная работа, любовь к тому, чем ты занимаешься и надежные соратники.

— Благодарю за интервью!

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