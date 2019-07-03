В Канаде выпустили стейблкоин CADT

Новый стейблкон CADT, обеспеченный канадским долларом, выпустила местная компания Blockchain Venture Capital Inc.

CADT привязан к канадскому доллару в соотношении 1:1, причем в компании утверждают, что уже сформировали необходимые резервы. Впервые о стейблкоине сообщалось в апреле, но на тот момент официальная дата выхода не обозначалась.

Компания Blockchain Venture Capital, выпускающая монеты, имеет лицензию Канадского департамента финансовых услуг и многолетний опыт работы в сфере юридических и брокерских услуг по цифровым активам.





«CADT была официально запущена в день празднования Дня Канады. Заявленный как первый в своем роде глобальный стейблкоин, привязанный к канадскому доллару, он будет широко использоваться как в Канаде, так и во всем мире. Актив предназначен как для частных лиц, так и компаний», – сообщает компания.





CADT уже сравнили с Libra Coin от Facebook, так как стейблкоин будет управляться открытой платформой для совместных финансовых услуг BVC Network.





«Потребители, разработчики и предприниматели смогут использовать сеть BVC для создания продуктов, которые могут применяться в различных платежах: розничная электронная коммерция, государственные услуги, трансграничная торговля и трансграничные платежи и пр.», — говорится в пресс-релизе.





Особенность блокчейна, созданного BVI, заключается в объединении блокчейнов Ripple и Ethereum. На текущий момент из всех деталей известно то, что сеть будет открытой или публичной.

Напомним, Coinsquare запустит «канадский» стейблкоин.

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